Deze tien Belgen zijn voorlopig nog geen (vaste) Rode Duivel, maar maken zich klaar

Het gaat de Belgen goed af. Zowel in het buitenland als in de eigen competitie hebben we Rode Duivels rondlopen en zijn er die al maar graag deel willen uitmaken van de nationale ploeg. Een overzicht.

Zinho Vanheusden is sinds zijn terugkeer naar België een vaste waarde in de ploeg van Michel Preud'homme. De centrale verdediger is kopbalkrachtig en kan ook voetballend uit de voeten. Slechts 20 jaar, een belofte Rode Duivel, maar nu al een zeker opvolging achterin in de A-kern.

Raman (25) kende bij Schalke een wisselvallige start, maar heeft nu zijn draai gewonden bij die Königsblauen. Met vier doelpunten in evenveel wedstrijden bedankt hij het vertrouwen van zijn coach en is hij opnieuw basisspeler. De aanvaller mocht in september al eens proeven van de nationale ploeg en maakte zijn eerste minuten in Schotland. Heeft snelheid en kan afwerken.

Vadis Odijdja (AA Gent)

De leider op het middenveld van AA Gent heet dezer dagen Vadis Odjidja. De Gentenaar mag dan wel al dertig zijn, zijn leeftijd legt hem alvast geen windeieren om te heersen op het Gentse middenveld. Al zou een plek in de elf van Martinez er waarschijnlijk niet meer komen. Maakte in 2010 zijn debuut bij de nationale ploeg en haalde drie caps.

Sebastiaan Bornauw (20) trok afgelopen zomer van Anderlecht naar het Duitse FC Keulen waar hij meteen basisplaats opeiste. De jonge centrale verdediger pikt zo nu en dan zijn doelpuntje mee en wordt door de media en de fans als een betrouwbaar sluitstuk bestempeld. Net als Vanheusden is de kans op een plek bij de nationale selectie komende.

Radja Nainggolan... een naam die geen intro of uitleg hoeft. Bewijst in Italië keer op keer zijn waarde voor zijn team. Al zal het vooral daarbij blijven voor de 31-jarige Ninja sinds de gebroken relatie tussen Martinez en de Antwerpenaar.

Secure verdediger van Club Brugge, die geen duel schuwt. Kopbalsterk en sterk in de duels. Rustig aan de bal wat belangrlijk is om de rust in de ploeg te bewaren.

Dodi Lukebakio (22) is momenteel aan zijn tweede seizoen in de Bundesliga bezig. Vorig seizoen maakte Lukebakio samen met Raman furore bij Düsseldorf, dit seizoen stond hij al vier keer aan het kanon bij Hertha Berlijn. De flankaanvaller is een vaste waarde in de elf bij Hertha en toont meermaals zijn klasse. Al volgt dat heel soms nog eens met een actie die mislukt.

Albert Sambi Lokonga (Anderlecht)

Toont op zijn heel jonge leeftijd dat hij matuur is. Een elftal dragen mogen we nog niet verwachten van de 20-jarige middenvelder. Maar keer op keer toont hij in de competitie zijn waarde voor Anderlecht. De concurrentie op het middenveld is groot bij de Duivels, maar mits de grote groeimarge zeker een speler voor de snelle toekomst.

Mike Trésor Ndayishimiye (Willem II)

Ndayishimiye (20) is eindelijk vertrokken bij Willem II. De Tilburgers doen het uitsekend in de Eredivisie en mede dankzij de jonge Belg, die de afgelopen drie wedstrijden evenveel doelpunten kon maken, doen ze bovenaan mee. Het ex-jeugdproduct van Anderlecht wordt geleend van NEC Nijmegen, maar als hij zo blijft spelen is de kans groot dat de jonge aanvaller hogerop gaat. De keuze voor Dessers zou ook verantwoord zijn, maar die liet eerder verstaan om voor Nigeria te kiezen.

Schrijvers (23) heeft bij Club Brugge opnieuw zijn plek opgeëist onder Philippe Clement en schaadt het vertrouwen van de coach niet. Nog een jonge voetballer die nog veel groeimarge heeft, maar zeker al eens een kans mag krijgen.