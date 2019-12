Kapitein die door De Boeck van racisme beschuldigd werd: "Door zo'n koekenbakker..."

Glen De Boeck had een opmerkelijk verhaal over racisme in het voetbal. Bij Play Sports vertelde de ex-coach van Lokeren dat hij als trainer van VVV meemaakte dat zijn kapitein weigerde te spelen met Nigeriaanse voetballers. Die bewuste kapitein is in zijn wiek geschoten...

Marcel Meeuwis wat toenertijd aanvoerder van VVV. "Het is schandalig dat iemand zulke leugens durft te vertellen”, laat hij weten in de Nederlandse krant AD. “Dit zeg meer over hem dan over mij. Het enige wat klopt in zijn verhaal is dat de Nigeriaanse jongens niet goed in de groep lagen. Ze voelden zich niet echt thuis maar dat had niets met racisme te maken. Zij zonderden zich ook vaak af van de groep, verlieten altijd als eerste de club en spraken vrijwel altijd alleen met elkaar."

Na het ontslag van De Boeck redde VVV zich nog. “Als dat probleem werkelijk zo heftig is als hij zegt, waarom ging het daarna plots beter? Dat ik nu door zo’n koekenbakker word beschuldigd van racisme, maakt me heel boos. Ik heb in mijn carrière met tal van nationaliteiten en kleuren gespeeld. Nooit een probleem gehad.”