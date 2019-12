Wie gaat de goals maken op Stayen bij afwezigheid van Boli en Mbokani?

Zondag kruisen Sint-Truiden en Antwerp de degens op Stayen, maar de punten van hun strijdwapens zijn flink afgebot. Beide teams missen hun topschutter.

Dat Laszlo Bölöni het zonder Dieumerci Mbokani moest doen was al langer bekend. De Congolese spits pakte tegen Eupen zijn vijfde gele kaart van het seizoen. In alle competities (26 matchen in totaal) verscheen 'Dieu' aan de aftrap. Met zijn 14 goals en 7 assists was hij bij 55,3% van alle Antwerpse doelpunten (38) betrokken.

Nicky Hayen maakte zaterdag zijn selectie bekend en daarin was de Yohan Boli de belangrijkste afwezige. Men probeerde hem nog klaar te stomen bij de Kanaries, maar de moeite bleek tevergeefs. De Ivoriaanse spits is met 10 treffers de topscorer van STVV. Hij was betrokken bij 47,6 % van alle Truiense goals (21).

Vervangers

Bölöni gaat Mbokani hoogstwaarschijnlijk vervangen door Gano, de enige andere centrumspits in de kern van RAFC. Vorige week ontbrak Boli ook al bij STVV. Toen was Yuma Suzuki de enige centrumspits.