Thomas Kaminski na gelijkspel: "Simon Mignolet hield ons heel erg lang van een doelpunt"

Geen winnaar in de Slag om Vlaanderen zondagnamiddag. AA Gent-doelman Thomas Kaminski kon er na afloop wel mee leven.

"We speelden een goede eerste helft, maar er vielen geen doelpunten", vertelde hij na afloop van het competitieduel. "Na de rust kwam Club dan snel op voorprong via Emmanuel Dennis, maar we konden ons goed herpakken en kwamen via Sven Kums bijna op gelijke hoogte. Simon Mignolet pakte daar wel uit met een echte Premier League-redding. Dat bleek uiteindelijk het keerpunt want even later viel die gelijkmaker toch nog."

Na het doelpunt van Vadis Odjidja kregen zowel Gent als Club nog enkele stevige mogelijkheden: "Ik en Plastun moesten er nog enkele keren goed tussen zitten en aan de overkant zat het ons niet mee met het schot op de lat van Sven Kums. Thuis zijn we heel erg sterk en ik denk dat we dat het ook wel getoond hebben."