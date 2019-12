Doelpuntenmaker Vadis Odjidja was twijfelachtig voor de match: "Ik had wel last, maar het bleek uiteindelijk toch de goede beslissing om te starten"

Geen overwinning voor AA Gent op zondagnamiddag. De Buffalo's speelden een goede partij, maar kwamen in de tweede helft wel op achterstand na een doelpunt van Dennis. Odjidja wiste dat tegendoelpunt uiteindelijk wel nog uit.

De Gentse kapitein was wel erg twijfelachtig voor aanvang van de wedstrijd. Hij had last van de adductoren, maar raakte toch fit en speelde een uitstekende partij: "Ik had wat problemen en tijdens de opwarming was het nog steeds kantje boordje, maar we besloten toch om het risico te nemen. Ik gaf aan dat ik het wou proberen en de trainer volgde mij daarin en uiteindelijk bleek dat de goede keuze. Of ik donderdag tegen Standard kan spelen? Dat moeten we nog bekijken. Ik heb nu wel last, maar dat bekijken we vanaf morgen."

De wedstrijd was er uiteindelijk eentje op het scherpst van de snee en kon beide kanten op: "Het veld was niet echt goed bespeelbaar en we probeerden het met veel lange ballen op Yaremchuk en Depoitre. Dat werkte ook wel en in de tweede helft waren we het beste elftal. Uiteindelijk slikten we dan dat tegendoelpunt en gelukkig kwamen we nog op gelijke hoogte."