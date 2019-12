Dennis op weg naar Europees avontuur? 'Deze drie clubs tonen interesse'

Met zijn twee doelpunten tegen Real Madrid heeft Emmanuel Dennis zich in de schijnwerpers gespeeld van enkele Europese clubs. Een vertrek lijkt dan ook voor de eerstvolgende maanden, misschien zelfs al deze winter?

Het ontbreekt Dennis (22) nog aan efficiëntie, maar aan zijn inzet en activiteit op het veld mankeert het zeker niet. Dat zorgt ervoor dat hij onder meer interesse geniet uit het buitenland. Volgens Foot Mercato zou de Nigeriaan al enkele voorstellen hebben gekregen van Crystal Palace, Real Betis en Borussia Mönchengladbach.

Manchester United, Arsenal en Everton zouden ook al hun licht hebben laten schijnen op de aanvaller van Club Brugge, maar daar kwam nog niets concreet uit voort.

Maar het is twijfelachtig dat Dennis nu al zou kiezen voor een Europees avontuur aangezien Club Brugge volop in strijd is voor de titel en Europees ook nog actief is. In de volgende ronde van de Europa League treft Dennis met zijn club Manchester United.