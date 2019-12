Sammy Bossut vindt het niet erg: "Werken op Kerstdag? Heerlijk toch"

De voetballers moeten gewoon werken vandaag, want morgen is het "Boxing Day". Zulte Waregem krijgt nog een moeilijke tegenstander net voor de winterstop, want ze nemen het op tegen Club Brugge.

Er moet vandaag dus gewoon gewerkt worden bij Zulte Waregem, want ze willen morgen punten pakken tegen de leider. Sammy Bossut, de doelman van Zulte Waregem, vindt het niet erg. Voetbal is dan ook een passie voor Bossut. “Werken op Kerstdag? Heerlijk toch als je elke dag het mooiste beroep kan uitoefenen. Deze namiddag nog even genieten van Kerst, goed rusten en morgen alles geven tegen Club Brugge", aldus Bossut op de Twitterpagina van Zulte Waregem. 🎙@SammyBossut1



Volg Club Brugge - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (26/12).