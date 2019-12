Verdiende Mehdi Carcela opnieuw een rode kaart? Carcela zelf en Ngadeu reageren

Mehdi Carcela kwam terug in de ploeg na drie wedstrijden schorsing. De creatieve middenvelder liet zich vooral in het begin van de wedstrijd opmerken met enkele mooie bewegingen, maar hij liet zich ook opnieuw van zijn slechtste kant zien.

Nee, Mehdi Carcela is geen "schurk" zoals we al sinds donderdagavond overal lezen. Maar de man uit Luik moet inderdaad voorzichtiger zijn met zijn ingrepen. De overtreding op Mohammadi had voor velen met een rode kaart moeten worden gesanctioneerd. Hij ging hard door op de linksachter.

"Ik was niet bang om weggestuurd te worden, het is geen fout omdat ik de bal heb, ook al kom ik er hard in en neem ik de speler mee. Ze gaven me niet eens een gele kaart," reageerde de creatieve middenvelder.

"Ik dacht dat het rood was, vooral toen ik de foto's opnieuw zag. Maar in elk geval, moet het minstens een gele kaart zijn", aldus Ngadeu.

Een andere actie lokte ook reacties uit (zie video). Owusu ging stevig door op Carcela, maar de speler van Standard reageerde opnieuw met een nutteloze beweging.