Kompany is opnieuw "The Prince": "Hij is een machine"

Vincent Kompany is helemaal terug. De centrale verdediger heerste 90 minuten lang en hield de beste aanvaller van de Jupiler Pro League uit de match.

Oh ironie! Manchester City ging vrijdagavond kopje onder tegen Wolverhampton na verdedigende fouten en Vincent Kompany -Pep Guardiola wilde hem nog een jaar langer bij Man City houden- blonk uit tegen Antwerp.

Verdedigend was hij foutloos en in de opbouw stuurde hij zijn lange ballen waar hij ze wou hebben. "Het is een machine", was Peter Zulj onder de indruk. "Hij wint veel duels, ook in de lucht. Hij praat veel en het is een echte aanvoerder. Vincent is erg belangrijk voor het team."

Hendrik Van Crombrugge was dan weer minder verrast door de prestatie van zijn aanvoerder. "Hij is niet voor niets verkozen tot beste verdediger van de Premier League", zei de doelman bij RTBF.