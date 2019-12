Top&Flop Club, Charleroi, King Kompany, Malinwa, Carcela, Cercle, Ingebrigtsen, ...

Ook in het seizoen 2019 - 2020 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden en in ons kantoor. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers.

TOP King Kompany Eerlijk? We hebben dit seizoen al wat afgelachen met het project van Vincent Kompany bij RSC Anderlecht. En ook de vele blessures van Vince The Prince werkten op de zenuwen bij de paars-witte fans. Maar: als Mechelse Mentaliteit Maar: als Kompany 100% fit is en in vorm, dan is hij veruit de beste verdediger in de Belgische competitie. Dat staat buiten kijf en dat werd op De Bosuil enorm duidelijk. Hij ramde, kopte en trapte alles weg en zijn crosspassing is ook al twee wedstrijden van ongezien niveau.Mechelse Mentaliteit KV Mechelen liet een sterk staaltje zien van wat ze allemaal kunnen. De fans zongen en kirden dat het een lievenlust was op bezoek bij Moeskroen en maakten er een halve thuismatch van voor de spelers van Malinwa. Die deden op het veld op karakter en met vechtlust de rest, goed voor punten 32, 33 en 34. Nooit deed een promovendus beter. Het jaar 2019? Dat is er eentje met meer dan een gouden rand voor de Kakkers. Club & Charleroi op cruise control Club Brugge liet geen spaander heel van een - toegegeven, zwak - Zulte Waregem en lijkt zo eens te meer alles op orde te hebben met oog op 2020. Een voorsprong van tien punten op drie ploegen, zo wil je wel naar het nieuwe jaar gaan. Met op een gedeelde plaats het verrassende Charleroi, al 11 speeldagen ongeslagen en ook geweldig op dreef op de kerstspeeldag. FLOP Inefficiënte Rouches Standard dit seizoen? Dat is vallen, opstaan, en weer doorgaan ... en opnieuw vallen. Er komt geen lijn in de prestaties van de troepen van Michel Preud'homme. Bovendien misdroeg Mehdi Carcela zich opnieuw twee keer. Opmerkelijk dat hij geen rode kaart kreeg - maar we kunnen de VAR toch niet elke week toevoegen in onze floprubriek? Slapstick KVO KV Oostende heeft er een 2019 opzitten om vermoedelijk zeer snel te vergeten. Het speelde een slecht voorjaar en eigenlijk ook een slecht najaar. Dat het niet helemaal onderaan staat? Daar moet het opnieuw vooral de seizoensstart voor danken - en het gebrek aan efficiëntie bij Cercle Brugge. Kare Ingebrigtsen verliet het schip ... tijdens een 5-0 pandoering bij Charleroi. In 2020 meer stabiliteit? Wat met Cercle? Er waren kanshebbers genoeg om hier nog een plaatsje te verwerven (STVV, de aanvallende tactieken bij Zulte Waregem, ...), maar we moeten het toch opnieuw hebben over de hekkensluiter. Cercle Brugge zit na alweer een onefficiënte dag nu helemaal in de penarie en telt zes punten minder dan de eerste ploeg voor hen. Zo wordt het stilaan lastig. Of moet ook de VAR hier weer worden besproken? Want dat doelpunt van Peeters ...