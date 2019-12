'Club Brugge polste voor Christian Benteke én heeft alternatief van vijftien miljoen euro achter de hand'

Club Brugge beleefde een prachtig 2019, maar wil er ook in 2020 graag staan. En dan moet er zeker vooraan nog versterking komen, zo lijkt het wel. Een grote naam lijkt op komst naar Jan Breydel, maar er is ook al een alternatief.

Christian Benteke en Club Brugge? Er wordt al een tijdje over gesproken en een deal is nog niet meteen voor morgen, maar er is wel al topoverleg geweest tussen blauw-zwart en Crystal Palace.

De (loon)eisen van Benteke zijn echter enorm: de aanvaller verdient om en bij de 135.000 euro per week in Engeland momenteel en voelt er zich ook goed.

Gaich als alternatief?

Toch heeft Club volgens Het Laatste Nieuws al eens gepolst bij de aanvaller voor een eventuele huurbeurt. Als alternatief wordt gedacht aan Adolfo Gaich (20) van San Lorenzo.

Hij moet voor zijn ploeg om en bij de vijftien miljoen euro kosten, blauw-zwart zou al een bod hebben gedaan van negen miljoen euro - al wil de club dit niet bevestigen.