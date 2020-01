Oplossing in de maak voor Batsman? 'Engelse traditieclub wil Rode Duivel huren (met verplichte aankoop) om blessure op te vangen'

Aston Villa heeft navraag gedaan naar de voorwaarden van Michy Batshuayi. De ploeg uit Birmingham ziet in de Rode Duivel een ideale vervanger voor Wesley Moraes. Laatstgenoemde is mogelijk voor de rest van het seizoen buiten strijd.

Wesley Moraes liep een zware blessure aan de knie op. De onderzoeken zijn nog lopende, maar er wordt gevreesd voor het vervolg van het seizoen. En dus wil Aston Villa anticiperen.

The Villans willen Michy Batshuayi graag op huurbasis binnenhalen. Chelsea staat niet afkerig tegenover een verhuis van de aanvaller, maar de Londenaren verkiezen - de vele uitleenbeurten van onze landgenoot indachtig - een definitieve verhuis.

Verplichte aankoopoptie om regels te omzeilen

In dat opzicht zou een optie tot (verplichte) aankoop soelaas kunnen bieden. Na de vele investeringen is het voor Aston Villa moeilijk om zich niet te bezondigen aan de regels van de Financial Fair Play.