Factcheck Fans OH Leuven klagen over kalender 1B, met recht en reden? We zochten het uit en kwamen tot bijzondere conclusies

Aernout Van Lindt

Vandaag 16:39 |





In 1B werd in de eindejaarsperiode de kalender vastgelegd voor de laatste speeldagen van de tweede periode. De fans van OH Leuven maakten zich daarin toch wel wat druk. Met recht en reden? Factcheck. Supporters van OH Leuven waren niet te spreken over de indeling van de kalender, die hen opnieuw enkele extra vrijdagavondwedstrijden geeft. "Wij moeten meer dan elke andere ploeg op vrijdagavond spelen, ondanks een beloofde eerlijke verdeling", klonk het. Als klap op de vuurpijl moeten de Leuvenaars op speeldag 14 - als iedereen op vrijdag moet spelen - nog eens de trip maken naar Virton. Dat moesten ze ook in periode 1 al eens doen, ook toen op speeldag 14. De Luxemburgers spelen verder ... geen enkele wedstrijd op vrijdagavond dit seizoen in 1B. Vrijdagtripjes De Leuvenaars van hun kant spelen op de 26 speeldagen dat er maar één wedstrijd op vrijdagavond is in totaal liefst twaalf keer op vrijdagavond. Beerschot doet met elf wedstrijden op die vermaledijde dag, met files en spitsuren, niet veel beter. Alle andere ploegen hebben het dan gemiddeld genomen beter. Virton speelt nooit op vrijdag zoals gezegd, terwijl Lommel op vrijdag nooit de bus moet nemen voor een verplaatsing. We lijsten de cijfers met thuis- en uitmatchen voor jullie graag even op. Lees ook... 'Beerschot neemt na jaar alweer afscheid van beloftevolle flankspeler'



