Moet Alexis Saelemaekers vertrekken of niet bij Anderlecht? Situatie is in ieder geval veranderd

Begin 2019: Alexis Saelemaekers is samen met Yari Verschaeren en Francis Amuzu gezien als de reïncarnatie van het nieuwe RSC Anderlecht. Een jaar later lijkt alles anders te zijn voor het jonkie van paars-wit.

RSC Anderlecht deze winter zijn kern ernstig afslanken en daarbij werd ook de naam Alexis Saelemaekers (20) genoemd. Bij een goed bod mag de jongeling Neerpede wel degelijk verlaten, daar zijn alle kranten het over eens.

Bankzitter in december

De laatste wedstrijden van 2019 zat de winger al op de bank voor Anderlecht, Frank Vercauteren gaf hem niet meer dan invalbeurten van zes en twaalf minuten. Was dat al een teken aan de wand voor de paars-witte jongeling?

Toch was hij de maanden daarvoor ook in de plannen van Vercauteren een belangrijke speler. Zowel centraal als op de flank speelde hij een belangrijke rol in het spel dat werd gespeeld door paars-wit, al was het niet altijd met evenveel succes.

De statistieken lopen namelijk wat achter: vanop zijn positie en met de aanvallende ingesteldheid die hij kan en mag laten zien, valt het rapport eerder tegen dan mee voor Saelemaekers. Meer dan een assist tegen KV Oostende kon hij niet bijschrijven.

En dan is de vraag: wat doe je ermee? Met Vlap en Verschaeren zijn er nog spelers die op verschillende van de posities van Saelemaekers uit de voeten kunnen, dus is het misschien inderdaad geen onlogische zaak om te cashen voor Saelemaekers.

Stilaan begint zijn leeftijd ook tegen hem te spreken: hij is 'al' 20, wat toch al enkele jaren ouder is dan Kana, Sardella, Doku of Verschaeren. Bovendien deed paars-wit ook aan Bornauw al op vergelijkbare wijze een goede transferzaak.

Ook voor Saelemaekers zelf zou een transfer richting het buitenland misschien wel van waarde kunnen zijn. Zeker als er elke zes maanden wel een nieuw jonkie op de deur van Neerpede staat te kloppen ...