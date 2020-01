Clubs besteden steeds meer aandacht aan sociale media: "Elke club wordt een medium op zich"

Elk half jaar publiceert Sportimize een lijst met daarin de 24 professionele voetbalclubs in België en hoe ze scoren op Facebook en hoe ze scoren in verhouding met een (half) jaar geleden. Op 1 januari was het weer zo ver.

Om een beeld te krijgen waarom de Belgische spelers zich op de online markt storten legden we ons oor te luister bij Alexandre De Meeter, oprichter van Sportimize, een bedrijf dat gespecialiseerd is in marketing en sociale media van sportspelers in België. “Ik ben verheugd om te zien dat iedereen zich steeds meer inzet op sociale media.”

Niet louter economisch

En dan heeft hij het niet alleen over de vijf of zes topclubs in ons land. “Ik zie veel activiteit en goed werk bij Kortrijk, Beerschot, KV Mechelen en Charleroi is nu ook aan het boosten. Iedereen wordt zich steeds bewuster van de belangen van aanwezigheid op sociale media. Het is ook in het belang van het Belgisch voetbal om op Europees niveau een woordje mee te kunnen praten.”

En het belang is niet louter economisch. “Het commercieel belang is natuurlijk niet te onderschatten, zeker niet voor professionele teams, maar fan management moet daar zeker niet voor onderdoen. Het is belangrijk om de fans op de hoogte te houden wat er dag in, dag uit gebeurt op de clubs. Dat doen ze met leuke trainingsbeelden of exclusieve interviews.”

Club Brugge 'Media House'

Online communicatie is dus een wezenlijk onderdeel van elke profclub geworden, al ziet De Meeter een kwalijke trend. “Als er even minder mogelijkheden zijn om te investeren, dan zullen marketing en communicatie daar als eerste onder lijden. Dat zie je in de privésector ook. Maar elke club wordt stilaan een eigen medium. Zoals Club Brugge ‘Media House’, bijvoorbeeld.”

De grote aandacht voor sociale media is nog een relatief recent gegeven. Nog voor de clubs er goed en wel aan begonnen waren, was er toch al een uitblinker. “De Rode Duivels zijn er in 2012 al mee begonnen. De ‘Duiveluitdagingen’ vormden een rode draad doorheen de fantastische campagne naar het WK in Brazilië. Zij zijn uiteindelijk een locomotief geweest voor het Belgisch voetbal, al hebben de clubs in het begin nog wat getalmd. En de Duivels blijven inzetten op die strategie, bijvoorbeeld met het nieuwe logo.”