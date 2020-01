AA Gent-coach vreest voor vertrek van draaischijven: "In voetbal weet je nooit"

Het vergaat AA Gent goed dit seizoen. In de Jupiler Pro League staan de Buffalo's derde en ze overwinteren Europees na een eerste plek in hun groep in de Europa League. Geen wonder dus dat Jess Thorup zich wat zorgen maakt om zijn kern.

Aan Sporza vertelde Thorup dat hij geen beloftes wil maken in verband met enkele spelers. "Jonathan David en Roman Jaremtsjoek? Tja. Beloftes bestaan niet in het voetbal. Daarvoor zit ik al te lang in het spelletje."

Desondanks is de Deense coach van AA Gent blij met zijn groep. "De kwaliteit is groot in deze groep. Dit seizoen kunnen we iets presteren en die gedachte is bij iedereen aanwezig. Ik wil de groep dan ook samenhouden. Als je vergelijkt met vorig seizoen dan hebben we veel vooruitgang geboekt. Al moeten we nog veel stappen zetten. Onder andere onze uitreputatie moet beter."

Waar ziet Thorup de limiet van dit Gent? "Vooraf zei ik dat een mooi parcours in Europa en plek in de top drie mooi zou zijn. Wel, in Europa hebben we al verrast en in de competitie staan we goed. Al hebben we daar nog wel wat werk."