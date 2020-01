Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Clement - Van Crombrugge - Kubo - Gaich

De geruchten en offici√ęle deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Philippe Clement laat niet in zijn kaarten kijken over Adolfo Gaich

Er is al veel inkt gevloeid over een mogelijke overgang van Adolfo Gaich naar Club Brugge. Zolang Club Brugge geen nieuwe spits binnenhaalt deze winter zal dat ook blijven gebeuren. Ondertussen laat trainer Philippe Clement niet in zijn kaarten kijken. (Lees meer)