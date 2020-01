Transfernieuws en Transfergeruchten 05/01: Vossen - Berge - Batubinsika - Piątek

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

'Andere club uit Premier League wil Liverpool en Napoli aftroeven voor Genkse sterkhouder'

Er is de voorbije weken al het nodige geschreven over Sander Berge. En de vraag is dan ook: hoe loopt het af met hem? Een wintertransfer of niet? Er is opnieuw een kaper op de kust. (Lees meer)