Emond, Limbombe, Kara, Benavente ... : Nantes is stilaan 'FC Bayat'

Renaud Emond staat dicht bij een transfer naar Nantes. Met dank aan ... Mogi Bayat, die al veel andere deals heeft gesloten met de Franse club.

Een akkoord over Renaud Emond, het is een kwestie van uren - maximaal dagen. En dus trekt de aanvaller van Standard naar Nantes, waar hij een aantal spelers zal terugvinden die hij zeker nog zal kennen uit de Belgische competitie.

En uit de portefeuille van Mogi Bayat, want het is niet de eerste speler van de makelaar die de weg vindt naar het team van Kita. Het begon al in 2016 met Guillaume Gillet, die van Anderlecht naar Nantes trok. Kara en Appiah volgden, Trebel afgelopen zomer ei zo na ook.

FC Pro League

Niet enkel Anderlecht maakte echter al gebruik van de diensten van Mogi Bayat om een speler te slijten aan Nantes. Gent kon er Coulibaly en Moses Simon (op huurbasis) slijten en probeerde er ook Dylan Bronn afgelopen zomer al te verpatsen.

Anthony Limbombé is misschien wel de strafste stoot die Bayat al deed met een speler vanuit België richting Bretagne. En ook de namen van El Ghanassy en Cristian Benavente mogen niet worden uitgewist.