Transfer van Dylan Batubinsika valt voorlopig in het water: Verdediger vertrekt terug naar België met een blessure

Antwerp is momenteel op stage in Spanje om deel twee van het voetbalseizoen voor te bereiden. Er worden weinig nieuwkomers verwacht, maar er kunnen wel enkele spelers vertrekken.

Afgelopen zomer pakte Antwerp uit met een transferoffensief. Enkele sterkhouders van de voorbije jaren vertrokken of kwam op het achterplan terecht. Dat gebeurde ook met Dylan Batubinsika. De Franse verdediger kwam dit seizoen nog maar vier keer in actie en leek te vertrekken tijdens de wintermercato.

Door een knieblessure is een vertrek nu toch nog niet meteen aan de orde. De blessure zou toch vrij ernstig zijn want volgens Het Nieuwsblad moest Batubinsika de stage van Antwerp intussen verlaten. Hij keerde terug naar België om zijn knie verder te laten onderzoeken. Het is nog niet geweten hoe lang het jeugdproduct van PSG buiten strijd zal zijn.