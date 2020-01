🎥 Bijna het doelpunt van het jaar? En toen deed Kylian Mbappé dit ...

PSG heeft zich in de Coupe de la Ligue geamuseerd tegen Saint-Ɖtienne. Het werd 6-1 en wat Kylian MbappĆ© toen deed ...

Kylian Mbappé had er zin in tegen Saint-Étienne. Samen met zijn ploegmaats van PSG vermorzelde hij de tegenstand in de kwartfinales van de Coupe de la Ligue.

Wat een poging!

Hij scoorde zelf het laatste doelpunt voor de Parijzenaars, maar hét moment van de wedstrijd moest toen nog komen.

Met een rabona probeerde hij er in het slot nog 7-1 van te maken, maar de bal ging net naast. "Het was een mooie poging", lachte hij achteraf. "Ik wilde het zo efficiënt mogelijk doen." Geniet gerust mee:

Imaginez que Mbappe la rentre. IMAGINEZ SUE ÇA RENTRE. #PSGASSE pic.twitter.com/iTecb138eh — Le Football en VOD (@football_vod) January 8, 2020