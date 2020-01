Knowlegde Musona: van sterkhouder bij KV Oostende naar tester bij Eupen

Wat is er aan de hand met Knowledge Musona? Tussen 2015 en 2018 was hij nog een sterkhouder bij KV Oostende, maar sinds zijn transfer naar Anderlecht gaat het bergaf voor de aanvaller. Nu moet hij zelfs eerst testen bij Eupen voor hij een kans krijgt bij de panda's.

Sinds 2015 speelt Musona in de Belgische competitie. Daarvoor maakte hij het mooie weer in Zuid-Afrika bij Kaizer Chiefs en in de Bundesliga bij FC Augsburg en Hoffenheim. KV Oostende haalde hem uiteindelijk weg bij Hoffenheim.

Bij KV Oostende ontpopte Musona zich tot een sterkhouder. Hij zou drie jaar bij de kustboys spelen en hij kan uitstekende statistieken voorleggen. In 112 wedstrijden scoorde hij 41 doelpunten en gaf hij 18 assists.

Anderlecht was geïnteresseerd en haalde Musona weg bij KV Oostende in het seizoen 2018/2019. Daar komt hij niet veel in de plannen voor en dus beslist Anderlecht om Musona uit te lenen aan Sporting Lokeren.

Musona moest Lokeren helpen om degradatie te vermijden, maar het werd een grote flop. Musona was een lange tijd ziek en de momenten waarin hij speelde, stelde hij teleur. Hij kon dan ook niet vermijden dat Lokeren degradeerde naar 1B.

Hij keerde voorbije zomer terug naar Anderlecht, maar daar zat hij dit seizoen zelfs nog niet in de selectie. Nu zou hij dus op proef zijn bij Eupen en hoopt hij een kans te krijgen bij de panda's. Het kan dus duidelijk heel snel gaan in het voetbal.