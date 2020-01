Van Wijk moet sportieve problemen oplossen bij KVO: "Bij Ingebrigtsen was er misschien te veel vrijheid"

KV Oostende heeft er wel wat woelige maanden opzitten. Na de winstpartijen tegen Anderlecht en Gent leken ze op weg naar de redding, maar Cercle en Waasland-Beveren begonnen ook te winnen. Dat bovenop de financiële problemen en de trainerswissel. Michiel Jonckheere aan het woord...

Jonckheere is een ancien bij KVO. Al meer dan tien jaar deelt hij er lief en leed en maakte de opgang naar eerste klasse mee. Met Dennis van Wijk heeft hij nu een coach die hij kent en die hamert op discipline.

"Ik ben iemand die houdt van discipline en van intensiteit op training. Ik denk dat deze groep dat nodig heeft. Met de vorige coach, Kare Ingebrigtsen, was de benadering anders: er was meer vrijheid", zegt hij bij Sporza. "Sommige jongens konden daar minder goed mee om en dat was af en toe een probleem. Nu moet iedereen binnen de lijnen lopen."

Over de financiële zorgen kan hij maar één ding zeggen... “Al het extra-sportieve rond de club is voor de spelers geen grote kopzorg. Ik kan in elk geval bevestigen dat wij correct betaald worden.”