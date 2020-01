Oude clubliefde roest niet... en dat weet men bij Ajax en Anderlecht

Ajax heeft met Ryan Babel nog maar eens een speler binnengehaald die terugkeert naar het oude nest. Dat gebeurde de laatste jaren wel vaker: oude bekenden die als speler of bestuurder aanwerven. Dat zagen we vorige zomer ook bij Anderlecht.

Ryan Babel komt op huurbasis over van Galatasaray en komt zijn voormalige werkgever (2004-2007 en 2012-2013) uit de nood helpen, want voorin zijn er door blessures weinig opties. Samen met Daley Blind en Klaas-Jan Huntelaar is hij de derde 'oudgediende' die zich aan een terugkeer waagde.

Het is een strategie van de Amsterdammers en er worden nog namen gelinkt aan een terugkeer. Is het niet voor nu, dan voor in de toekomst. Denk maar aan Toby Alderweireld en Jan Vertonghen die hun liefde voor Ajax niet onder stoelen of banken steken. En wie moet die jongens overtuigen voor een terugkeer? Andere ex-spelers die nu in de bestuurskamer zitten, zoals Edwin van der Sar of Marc Overmars.

Bij Anderlecht zagen we vorige zomer ook een clubicoon terugkeren. Dertien jaar nadat Vincent Kompany RSCA voor Hamburg verliet kondigde hij aan dat hij speler/trainer zou worden bij de club van zijn hart. Dat trainerschap kende een moeilijke start, waarna 'The Prince' de 'Prins van het Astridpark' mocht verwelkomen: Frank Vercauteren. Hij boekte als speler van Ander successen in het verleden, maar ook als trainer. Eind 2018 haalde Anderlecht al een eerste icoon terug: Pär Zetterberg werd toen assistent-trainer.

Vanden Borre

Ondertussen werkt Anderlecht mee aan een andere opvallende comeback; die van Anthony Vanden Borre. De verloren zoon keerde in 2013 al eens terug naar de club en kan nu na 2,5 jaar zonder competitievoetbal hetzelfde doen. Zullen er in de toekomst nog spelers het voorbeeld van Kompany en Vanden Borre volgen?