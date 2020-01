Vercauteren: "Match tegen Club Brugge komt te vroeg voor Vanden Borre" & "We spelen tegen de beste ploeg van België"

Na de winterbreak staat Anderlecht meteen voor een loodzware opdracht. Het ontvangt competitieleider Club Brugge. Bij de recordkampioen rekent men nog niet op verloren zoon Anthony Vanden Borre.

Franky Vercauteren blikte op zomerstage al vooruit op het duel met Club Brugge. "We hebben de mogelijkheden om het hen heel moeilijk te maken. We beseffen natuurlijk dat het een match is tegen de beste ploeg van België. Maar dat wil niet zeggen dat we die beschouwen als verloren", zei hij bij Het Laatste Nieuws.

De trainer van Anderlecht sprak ook over Anthony Vanden Borre, maar een optreden tegen Club Brugge komt volgens hem nog te vroeg. "We willen de zaken met hem niet uitstellen, maar we zijn niet van plan om hem binnen drie maanden pas te laten spelen. Het moet vroeger", besloot Vercauteren.