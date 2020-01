Dieumerci Ndongala vertrekt snel bij Racing Genk: Limburgers hebben een akkoord met Turkse ploeg

Nadat de Congolese flankaanvaller Dieumerci Ndongala eerder al op non-actief werd gezet, staat hij op het punt om Racing Genk te verlaten.

Volgens Het Laatste Nieuws staat Dieumerci Ndongala op het punt om Racing Genk te verlaten voor een avontuur in de Turkse competitie bij Kasimpasa. Beide clubs zijn nagenoeg rond over de transfer, de deal zou dit weekend nog in kannen en kruiken kunnen zijn.

Ndongala werd een tijdje geleden op non-actief gezet en Genk is sinsdien op zoek naar een oplossing. De flankaanvaller had vorig seizoen nog regelmatig een basisplaats en kwam tot 6 doelpunten en 8 assists. Dit jaar kwam hij minder in actie.