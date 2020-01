Philippe Clement maakt zich geen zorgen na nederlaag: "In België kom je Ajax niet tegen"

Club Brugge stond in Doha tegenover Ajax en de competitieleider van de Nederlandse Eredivisie legde de competitieleider van de Jupiler Pro League over de knie. Toch blikte trainer Philippe Clement tevreden terug op de oefenpot.

Na een foutje van Odilon Kossounou kwam Ajax op voorsprong in Qatar, maar de jonge verdediger van Club Brugge herpakte zich daarna. Op het uur gooide trainer Philippe Clement nog enkele jongeren voor de leeuwen en hij toonde zich achteraf tevreden over hun prestaties.

#AJACLU 3⃣- 0⃣



60' | Op het uur komen heel wat nieuwkomers het veld op, onze ploeg is nu:



Mignolet - Van der Brempt, Mitrovic, Mata - Rits, De Ketelaere, De Cuyper, Cools, Van den Keybus - Openda, Badji — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 11 januari 2020

Kansen afmaken

"Ze toonden lef en bezieling. Ook Kossounou, hé, na zijn foutje in het begin. Als je ziet hoe hij zich herpakte en niet twijfelde, dan kan je als coach alleen maar tevreden zijn. Trouwens: in België kom je Ajax niet tegen", zei hij bij Het Laatste Nieuws.

Aan de cijfers - een 3-1 nederlaag - hechtte Clement niet al te veel belang. "Ik ben heel tevreden over het karakter dat we getoond hebben. We hadden voor een laag blok kunnen kiezen en op de counter kunnen loeren, maar we zijn vol onze kans gegaan. Het verschil: Ajax heeft meer mogelijkheden afgemaakt", besloot hij.