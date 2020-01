Transfernieuws en Transfergeruchten 11/01: Eriksen - Giroud - Reina

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

'Olivier Giroud vervoegt Lukaku bij Inter'

Olivier Giroud is straks een ploegmaat van Romelu Lukaku bij Inter Milaan, daar is Sky Sports toch van overtuigd. Het contract van de Fransman bij Chelsea loopt binnen een half jaar af en bij Inter zou hij in januari een deal van 2,5 jaar kunnen tekenen. Chelsea zou tussen 8 en 10 miljoen euro vragen voor Giroud.

Inter polst bij Christian Eriksen

Inter Milaan is erg actief op de transfermarkt. De club van Romelu Lukaku zou volgens Sky Italia in gesprek zijn met de makelaar van Christian Eriksen. De Deen is in juni einde contract bij Tottenham en kan dan gratis vertrekken.

Aston Villa wil wereldkampioen halen

Verschillende Engelse media, waaronder de BBC, berichten dat Pepe Reina dicht bij een overgang naar Aston Villa staat. De club wil hem tot aan het einde van het seizoen lenen van AC Milan. Maandag vliegt hij over om zijn medische testen af te leggen.