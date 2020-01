Lukas Van Eenoo brak de ban voor Westerlo: "Geen reden tot euforie"

Westerlo deed zaterdagavond een gouden zaak tegen Lommel. Na een moeizame pot voetbal werd het 2-1 voor de Kemphanen. Na een spetakelarm eerste uur brak Lukas Van Eenoo de ban.

Het was zwoegen voor Westerlo. Lommel diende zich aan als een taaie klant. "Het was enorm moeilijk, ook voor mezelf. Het veld lag er heel zwaar bij en Lommel zat er steeds zeer kort op. Al vond ik ons iets te slordig in balbezit, zeker in de eerste helft", aldus Van Eenoo, die na een blessure zijn terugkeer maakte in de basiself.

Na de pauze voerde Westerlo de druk op, maar het moest tot twintig minuten voor tijd wachten op de verlossende openingstreffer, die fel gecontesteerd werd door Lommel. "Ik weet niet of het buitenspel was, ik heb ook de beelden nog niet bekeken. Men zegt altijd dat ze het voordeel van de twijfel aan de aanvallers moeten geven. Het doet in elk geval deugd om te scoren", aldus Van Eenoo.

Na de recente zes op zes is Westerlo, dat slecht begon aan de tweede periode, weer helemaal terug. "In 1B kan het enorm snel gaan. Alles ligt zo dicht bij elkaar, ook omdat je helaas maar met acht ploegen in de reeks staat. We mogen genieten van deze overwinning, en dat zullen we ook doen... Maar we mogen zeker niet euforisch worden, want als we volgende week verliezen, ziet de wereld er weer helemaal anders uit", besluit de ex-speler van Cercle Brugge.