Bob Peeters over keeperskwestie: "Nota bene op mijn verjaardag de knoop doorgehakt"

Enigszins verrassend nam Berke Ozer na een blessure zijn plaats tussen palen weer in tegen Lommel. De jonge Turk kreeg de voorkeur op Koen Van Langendonck, die het de voorbije weken schitterend deed in het Westelse doel. Een aartsmoeilijke keuze, vertelde Bob Peeters op de persconferentie.

Daar waar veel mensen Koen Van Langendonck onder de lat verwachtten, was het de 19-jarige Turkse huurling van Fenerbahçe die aan de partij mocht beginnen. Al was het een heel zware keuze voor de Westelse technische staf, aldus Bob Peeters.

"Tot donderdagavond hebben we zitten twijfelen, wachten en discussiëren. Vrijdag heb ik dan, nota bene op mijn verjaardag, het nieuws aan Koen verteld. Dat was heel moeilijk omdat hij het, net als Ozer voor zijn blessure, heel goed heeft gedaan."

"Het kwam heel hard aan bij Koen Van Langendonck, want hij is op en top prof. Hij wil absoluut spelen en nummer een zijn. Het enige wat hij kan doen is blijven pushen op training zoals hij nu bezig is."

"Ozer kreeg vandaag niet veel werk op te knappen, maar die kopbal waaruit het doelpunt viel, redde hij fantastisch. In elk geval is het voor Westerlo een fantastische zaak dat we momenteel over twee zulke goede doelmannen beschikken", besluit de T1 van Westerlo.