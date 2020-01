Lamkel Zé trekt op training lijn door van zijn stage: Bölöni heeft er nog weinig aan te zeggen

Ze weten echt niet meer wat te doen met Didier Lamkel Ze bij Antwerp. Op oefenstage in Spanje hing de Kameroener het al uit en zijn gedrag is er bij terugkeer in België niet op gebeterd. Dat was gisteren op training nog maar eens te bewonderen.

Lamkel Zé weigerde in Spanje na de oefenmatch rondjes te lopen. Laszlo Bölöni wou hem dat dinsdag laten doen en liet hem apart werken met de physical coach. Toen hij achteraf echter nog een paar rondjes moest lopen met de rest van de ploeg, weigerde hij, zag HLN. Enkele coaches en ploegmaats moesten hem overtuigen om het dan toch maar te doen. Maar hij ging ostentatief wat achteraan de groep slenteren, terwijl Luciano D'Onofrio net op training was. Intussen lijken zijn ploegmaats er wel genoeg van te hebben. Maar welke oplossing moet er gevonden worden voor de man die sportief en financieel grote waarde vertegenwoordigd?