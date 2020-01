Manchester United neemt belangrijke beslissing in aanloop naar wedstrijd tegen Chelsea en Club Brugge

De spanningen in het Midden-Oosten zorgden er eerder al voor dat de Amerikaanse nationale ploeg niet op stage zou trekken naar Qatar. Nu ziet ook Manchester United af van een trip.

De Engelsen zouden begin februari naar Dubai trekken voor een trainingskamp, maar dat blaast het naar eigen zeggen af. Nadat eerder de Amerikaanse voetbalploeg diezelfde beslissing al maakte, volgt nu dus ook Manchester United.

Het zou het bekende -voor Manchester United althans- Nad Al Sheba-complex in Dubai zijn waar de club naar zou afgereisd zijn. "Het conflict daar zorgt ervoor dat we deze keer in Europa trekken", legt Ole Gunna Solskjaer uit, de coach van de Mancunians. "Het is niet enkel voetbal wat telt."

Na de wedstrijd tegen Wolverhampton en Leander Dendoncker op 1 februari heeft United zestien dagen vrij. Op 17 februari is er opnieuw voetbal in Engeland en dan trekt Manchester naar Chelsea.