Dit is volgens Philippe Clement het verschil tussen Hans Vanaken en Dieumerci Mbokani

19 punten, dat was het verschil tussen Hans Vanaken en Dieumerci Mbokani op de uitreiking van de Gouden Schoen. Dat zijn de cijfers, maar wat was het verschil op de groene mat? Dit is hoe Philippe Clement erover denkt.

Dat Philippe Clement liever een van zijn spelers zag winnen is niet meer dan logisch. Vorig jaar had hij immers ook liever gehad dat bijvoorbeeld één van zijn Genk-spelers -Pozuelo, Trossard, Samatta, Berge of Malinovskyi- met de Gouden Schoen aan de haal ging. Dit jaar is Clement trainer van Club Brugge en heette de grote uitdager Dieumerci Mbokani. “Dieumerci Mbokani heeft een uitstekend seizoen gespeeld. Hij presteerde elke week en niet elke drie dagen. Dat is toch een ander regime. Maar het blijft een fantastische speler en hij is bijzonder belangrijk voor Antwerp.” De ideale spits voor Brugge? Daar ligt het verschil dus volgens de 'Trainer van het Jaar' “Het is lang geleden dat een winnaar van de Gouden Schoen bevestigd heeft of zelfs een hoger niveau heeft gehaald, en dat heeft Hans het voorbije jaar gedaan. Die standvastigheid en dat om de drie dagen…”, loofde Clement zijn spelmaker. Een spits van Mbokani's kaliber, dat is misschien waar ze bij blauw-zwart nu naar op zoek zijn. “Ja, maar ik denk niet dat Antwerp hem zal laten vertrekken”, lachte hij.