Ex-Gouden Schoen waarschuwt Vanaken: "Mensen gaan sneller morren"

Hans Vanaken sleepte woensdag zijn tweede Gouden Schoen op een rij in de wacht. Daarmee komt hij in een select clubje met ex-legendes als Paul Van Himst, Wilfried Van Moet en Jan Ceulemans. Laatstgenoemde heeft dan ook enkele woorden raad voor de "nieuwe" Gouden Schoen.

"Die Gouden Schoen geven ze niet voor je mooie ogen, dus die heeft Vanaken zeker wel verdiend. En als een man van de Club vind ik dat leuk", legt Ceulemans, zelf ex-Club Brugge, uit in Het Nieuwsblad.

Al is Vanaken al 27 en wacht een buitenlandse transfer nog steeds. Iets waar hijzelf naar eigen zeggen niet zozeer achter zit, maar Ceulemans ziet dat anders. "Hij kan er blijven zitten tot zijn 35e. Hij moet nu gaan, anders zal het niet meer gebeuren, vrees ik. Misschien wanneer hij op zijn retour is nog een transfer naar het Midden-Oosten. Sportief is dat niet in orde, natuurlijk."

En dan zijn er nog de Rode Duivels. "De meesten van de Rode Duivels spelen in competitie die beter zijn dan de onze. Daar moeten we geen doekjes om winden. Vanaken heeft als voordeel dat enkele jongens al wat ouder zijn. Dat kan hem op termijn wel een basisplek opleveren."

Maar de Caje waarschuwt ook. "Vanaken heeft de lat voor zichzelf hoger gelegd. Als hij nu eens een mindere dag heeft, gaan de mensen sneller van zich laten horen. Een carrière zoals de mijne is niet slecht, maar velen hebben ook de andere weg gekozen."