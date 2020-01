Is Victor Osimhen 80 miljoen euro waard?

Victor Osimhen is aan een sterk seizoen bezig bij Lille. De 21-jarige aanvaller zou zelfs al een waarde hebben van 80 miljoen euro.

Dat is althans wat de geruchten over transfers melden. De grootste clubs van Europa zouden 80 miljoen euro over hebben voor de 21-jarige aanvaller. "Waanzin? "Als ik het verdien? Lille verdient het ook. Ik heb hard gewerkt sinds het begin van het seizoen," zei de Nigeriaan op de persconferentie.

"Het is een mooie erkenning, maar voor de rest maakt het mij niet uit. Het is aan Lille om te beslissen of ik kan gaan of niet. Ik voel mij hier goed, ik ben een loyaal persoon en ik vertrouw de club," concludeerde Osimhen.