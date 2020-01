Absolute legende geeft zondag aftrap in Astridpark: spitsbroeder van Luc Nilis keert nog eens terug

Anderlecht haalt alles uit de kast om de sfeer voor de match tegen Club Brugge op zijn top te krijgen in het Lotto Park. Ze hebben een ex-speler uitgenodigd die al vele jaren niet meer te zien is geweest in het Astridpark.

Johnny Bosman komt immers de aftrap geven. Een echte clublegende die aan de zijde van Luc Nilis drie opeenvolgende titels veroverde in de jaren '90. Ook Wim Kooiman en Michel Dewolf zullen aanwezig zijn. Na in totaal 156 matchen (vijf seizoenen), veroverde Johnny drie opeenvolgende titels, een beker en twee topschutterstitels. Hij scoorde in totaal 71 keer voor Sporting. Als Nederlands international (30 matchen, 17 goals) maakte hij deel uit van het Oranje dat het EK 1988 won in Duitsland. Na zijn passage in het Astridpark zette hij vanaf 1996 zijn carrière voort bij FC Twente en AZ om uiteindelijk af te klokken op 522 matchen en 251 gemaakte doelpunten.





