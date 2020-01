'Na matchfixingschandaal wordt ex-speler Beerschot nu ook verdacht van betrokkenheid in aanslag'

Na een matchfixingproces is er nu opnieuw hommeles rond een ex-speler van onder meer Real Madrid en Beerschot.

Raul Bravo wordt verdacht van betrokkenheid in de aanslag op de Servische ex-international Darko Kovacevic.

Het is de Servische pers die dat naar buiten brengt en het is niet de eerste keer dat de ex-speler van Beerschot in een slecht daglicht wordt geplaatst.

Matchfixing

In mei werd Bravo samen met Borja Fernandez al eens opgepakt voor verhoor in een onderzoek naar matchfixing en omkoping.