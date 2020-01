Bob Peeters trok lessen uit vorige speeldagen: "Als ze de bal niet wilden, mochten ze 'm hebben"

Het is ronduit knap wat Bob Peeters en de zijnen momenteel voor mekaar krijgen in 1B: een gedeelde tweede plaats in het totaalklassement en een gedeelde leidersplaats in de periodestand. Al is Peeters vooral bezig met het maximum uit zijn spelers te halen en voor de juiste aanpak te kiezen.

"We hadden voor een bepaalde tactiek gekozen waarbij we iets meer zouden inzakken", legt Bob Peeters uit. "We hadden in de vorige matchen gezien dat OHL 42% of 43% balbezit had. Als ze de bal niet wilden, mochten ze 'm hebben. Alleen waren wij zelf op dat moment te slordig. Het was een zenuwachtig begin. We waren wat onder de indruk van het publiek en OH Leuven."

Gevraagd om geduld

Dat beterde naarmate de match vorderde en tijdens de koffie kon er ook bijgestuurd worden. "Tijdens de rust heb ik gevraagd om geduldig te blijven. Om te blijven van links naar rechts te spelen en dan op het juiste moment tussen de lijnen te spelen of diepgang te zoeken, maar vooral om te gaan voetballen. Als we erin geloven en geconcentreerd zijn, kunnen we goed voetballen."

Dewaele wiste de gelijkmaker van Mercier uit en nadien kwam de overwinning van Westerlo niet meer in gevaar. "Zij brachten nog aanvallend ingestelde spelers in, maar we hebben weinig weggegeven. De 1-3 was de bevrijding."