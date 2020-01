Van Wijk niet gelukkig met zijn aanvallers en zag nog storende factor: "Nog geen vijf minuten rustig geweest hier"

De eerste match onder Dennis van Wijk werd er geen die veel vertrouwen zal opwekken in de Versluys Arena. Toch zag de nieuwbakken coach van de Kustploeg positieve elementen, al waren we het er niet helemaal mee eens.

Er werd te veel met de lange bal gespeeld en dat gaf Van Wijk ook toe, maar... "Met hoekschoppen, vrije trappen en die lange ballen zijn we ongeveer 40 keer in de zestien van Waasland-Beveren gekomen. Als we tegen tien procent afwerken, winnen we die match gewoon. Er ontbrak scherpte bij onze spitsen. Qua inzet en werkkracht kon ik niemand iets verwijten, maar de kwaliteit van de afwerking was niet goed."

Nochtans moet Van Wijk ook in eigen boezem kijken. Door vier spitsen in zijn ploeg te stoppen ontbrak er op het middenveld volk om de ballen bij hen te krijgen. "Dat is waar. Het was een beetje bluffen, maar het werkte goed in de oefenmatch die we speelden. Ik heb geen schrik om dat risico te nemen, maar misschien moeten we wel iets anders gaan proberen."

Terug naar het tekenbord

"Sakala speelde ook niet de match die van hem verwacht werd. Hij kwam te veel naar binnen. Onze twee spitsen hadden het ook moeilijk. Akpala had wel niet meegetraind de drie dagen voor de match, dus dat was begrijpelijk. Ok, het is mislukt, dan moet je terug naar het tekenbord."

Van Wijk zocht geen excuses, maar zag wel een extra factor waardoor zijn voorbereiding verstoord werd. "Het is niet daarom dat we verloren hebben, maar het speelt wel. Sinds ik hier ben is het geen vijf minuten rustig geweest. Het waren een hectische twaalf dagen. Het helpt niet, want de spelers en de staf zijn bezig met hun toekomst. Het neemt de concentratie weg", doelde hij op de overnamegeruchten.