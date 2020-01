"Hij speelde niet zijn beste wedstrijd": de lat ligt al heel hoog voor Jonathan David na twee nieuwe goals

Kom, we hoeven daar niet onnozel over te doen: iedereen is het erover eens dat Jonathan David eigenlijk Belofte van het Jaar had moeten worden op de Gouden Schoen. Dat zette hij zaterdag nog eens in de verf door AA Gent tegen Moeskroen over de streep te trekken met twee goals.

David staat na zijn twee goals tweede in de topschuttersstand achter Dieumerci Mbokani. Bovenop zijn 15 goals heeft hij ook al 9 assists laten noteren in 31 matchen. Dat zijn cijfers waarmee je wel mag thuiskomen als prille 20-jarige. En toch leggen ze bij Gent wekelijks de lat wat hoger voor hun goudhaantje. "Goh, hij speelde eigenlijk niet zijn beste match", vond Jess Thorup. "Hij liep te veel uit positie, maar dat maakte hij wel weer goed met die twee doelpunten", lachte hij.