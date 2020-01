Man United mist waarschijnlijk zijn belangrijkste wapen tegen Club Brugge in de Europa League

Na de 2-0 nederlaag tegen Liverpool kregen de fans van Manchester United nog slecht nieuws te verwerken. Marcus Rashford, de meest bepalende speler van de 'Red Devils', moet zes weken aan de kant blijven met een rugblessure.

Tijdens de persbabbel na de met 2-0 verloren wedstrijd tegen Liverpool kwal Ole Gunnar Solskjaer even terug op de blessure van Marcus Rashford. De Engelse international blesseerde zich tegen Wolverhampton en het verdict is aan de zware kant: zes weken out.

Match(en) tegen Club Brugge in het gedrang?

Met 14 goals en 4 assists is de nog altijd maar 22-jarige Rashford al van goudwaarde geweest voor zijn team. Solskjaer gaf na de match aan dat de club misschien zelfs op zoek gaat naar een vervanger. Zo veel opties heeft de Noor voorin niet.

Op 20 en 27 februari neemt Manchester United het in de Europa League op tegen Club Brugge. De kans dat Rashford de heen- en terugmatch aan zich voorbij moet laten gaan is niet gering.