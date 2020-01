Middenvelder met weinig minuten bij Antwerp wil niet weg: "Er is interesse, maar dat boeit me niet"

Met Faris Haroun als concurrent krijg je weinig speelkansen. Dat is de realiteit waar Martin Hongla zich moet bij neerleggen. En toch is hij niet bezig met een vertrek op de Bosuil.

Hongla wil vechten voor zijn plaats bij The Great Old. "Ik heb de voorbije weken verschillende aanbiedingen gehad uit het ­buitenland, maar mijn focus ligt volledig bij Antwerp. Het is leuk dat er nog clubs aan me denken, en wie weet zullen we in de ­toekomst over die clubs moeten praten, maar momenteel boeit me dat niet", zegt hij in GvA.

Antwerp wil de Kameroense middenvelder ook niet laten vertrekken. "Ze ­zeggen hier dat ze me nog nodig hebben, en dat motiveert me. Het is niet makkelijk om goed aan een seizoen te beginnen en dan te worden ­teruggeslagen, maar ik blijf positief. Als je negatief gaat doen, breng je jezelf en ook de club in de problemen."