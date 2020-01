Prijzenpakkers van Club Brugge zijn ook klaar voor collectieve prijzen: "Grootste tegenstander? Wijzelf" en "In de play-offs ..."

Philippe Clement, Simon Mignolet, Hans Vanaken, Clinton Mata. Het was een Brugs feestje zonder weerga op het Gala van de Gouden Schoen. En nu op naar de volgende prijs of prijzen? Want het is nog maar de vraag of iemand de Brugse machine de komende maanden kan stoppen.

In de competitie is de kloof inmiddels tien punten met een legertje achtervolgers, maar blauw-zwart heeft ook nog een inhaalwedstrijd tegen Charleroi te spelen en kan de kloof zo dus nóg groter maken. Het lijkt dan ook stilaan eerder de vraag wanneer Club Brugge kampioen zal spelen, dan wel of ze kampioen zullen worden. Bovendien blijft het team op drie fronten actief en kan Philippe Clement zo zijn hele ruime en gretige kern blijven prikkelen. Manchester United in de Europa League, Zulte Waregem in de halve finales van de Beker van België: ook zij moeten zich aan iets verwachten de komende weken. De groep oogt gretig, Hans Vanaken had vorig jaar geen last van het 'Gouden Schoen-syndroom' en er is dan ook geen reden om aan te nemen dat het dit jaar wél zo zou zijn. En de kloof is dus zoals gezegd erg groot. Kloof uitbreiden "Onze grootste tegenstander? Dat zijn wijzelf", liet Simon Mignolet zich al eens ontvallen vlak voor de winterstop. We kunnen enkel onszelf dooddoen door punten te verspelen. Hongerig blijven is de boodschap, de kloof kleiner laten worden is geen optie." Een gevoel dat ook gedeeld wordt door Gouden Schoen Hans Vanaken: "We moeten de kloof nog uitbreiden. We hadden ooit twaalf punten voorsprong bij de start van de play-offs en werden toen kampioen, ondanks moeilijke play-offs. Elk punt telt." Door de halvering van de punten ...

Want: de halvering van de punten geeft de goegemeente momenteel nog een zweem van hoop. Tien punten? Dat worden er vijf: "Door de halvering van de punten zal alles sowieso dichter bij elkaar komen te liggen", beseft ook coach Clement.

"Ik weet hoe dicht alles bij elkaar ligt en dat we er elke dag alles moeten uitpersen om te staan waar we staan op dit moment. We hebben geen vrijkaart om maar wat wedstrijden te spelen, we moeten blijven gaan."