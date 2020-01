Het Duivelse weekend: Thorgan Hazard en Axel Witsel blijven in Duitse titelrace na fenomenale comeback

Nu de winterslaap achter de rug is, wordt overal in Europa weer gevoetbald. Voor veel Rode Duivels was het geen al te best weekend.

Jan Vertonghen en Toby Alderweireld speelden teleurstellend 0-0 gelijk op het veld van Watford. Christian Kabasele zat op de bank bij de thuisploeg. Kevin De Bruyne kwam met Manchester City niet verder dan 2-2 tegen Crystal Palace. Christian Benteke is nog steeds geblesseerd. Leander Dendoncker en Wolverhampton wonnen met 2-3 van Southampton en blijven zo meestrijden om de Europese tickets. Ze staan voorlopig zesde. Michy Batshuayi mocht bij Chelsea tien minuten voor tijd invallen. Newcastle maakte in minuut 94 het enige doelpunt van de wedstrijd. Een zure nederlaag voor de Blues. Ook Leicester ging pijnlijk onderuit. De Foxes kwamen 0-1 voor tegen Burnely, maar verloren met 2-1. Een kwartier voor tijd loste Youri Tielemans Dennis Praet af bij de bezoekers. Bij Brighton leverde een doelpunt van Leandro Trossard Brighton één punt op tegen Aston Villa Divock Origi speelde zeven minuten mee bij Liverpool, dat met 2-0 won van Manchester United en zo op cruise control afstevent op de titel. In Italië ging Napoli zonder Dries Mertens met 0-2 onderuit. Radja Nainggolan speelde 2-2 gelijk met Cagliari en ook Inter en Romelu Lukaku kunnen niet winnen. Tegen Lecce werd het 1-1. In Duitsland hielp een bedrijvige Benito Raman Schalke 04 aan een 2-0-overwinning tegen Borussia Mönchengladbach. In België stonden zes Rode Duivels tegenover elkaar. Vincent Kompany, Elias Cobbaut en Nacer Chadli verloren met 1-2 van Brandon Mechele, Simon Mignolet en Hans Vanaken. Die laatste besliste de wedstrijd met twee doelpunten. Vooral de 1-1 was er één om in te kaderen. Yari Verschaeren is nog een tijdje out met een blessure. Real Madrid speelde een zwakke wedstrijd, maar pakte wel de drie punten. Thibaut Courtois en co haalden het met 2-1 van Sevilla. Maar dé wedstrijd van het weekend met Rode Duivels op het veld was ongetwijfeld FC Augsburg – Borussia Dortmund. Thorgan Hazard en Axel Witsel stonden 3-1 in het krijt toen Erling Haaland na 56 minuten zijn debuut maakte. De Noorse sensatie scoorde nog drie keer, Dortmund won met 3-5. Hazard deelde twee assists uit.