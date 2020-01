OFFICIEEL: Kums verlaat Anderlecht en tekent langdurig contract bij KAA Gent

Sven Kums is nu ook officieel een speler van KAA Gent. De middenvelder werd dit seizoen al gehuurd door de Oost-Vlamingen, maar wordt nu ook definitief overgenomen van RSC Anderlecht.

Het was eerder vanavond al duidelijk dat KAA Gent op het punt stond om Sven Kums definitief over te nemen van RSC Anderlecht. Dat kan je HIER nog eens nalezen. Ondertussen is de transfer ook officieel gemaakt.

Kums heeft een contract tot medio 2023 getekend in de Ghelamco Arena. De voorbije maanden bloeide de middenvelder helemaal open bij de Buffalo's. Bij Anderlecht was het duidelijk dat er geen toekomst voor hem weggelegd was.

Wél speelgerechtigd tegen Anderlecht

Over een transferprijs zijn momenteel geen details geweten. Feit is wel dat Anderlecht verlost is van een zwaar loon. Kums verdiende zo'n miljoen euro per jaar. Leuk extraatje: nu kan Kums binnen enkele weken wél aantreden tegen paars-wit.