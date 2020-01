Heeft Verschueren extra geld gevonden? 'Anderlecht en Gent hebben akkoord over definitieve transfer van Kums'

RSC Anderlecht verhuurt Sven Kums momenteel aan KAA Gent. De hoofdstedelingen blijven wel het loon van de middenvelder betalen. Al zou daar nu verandering in komen.

Het Nieuwsblad laat weten dat RSC Anderlecht en KAA Gent een akkoord hebben gevonden over de definitieve transfer van Sven Kums. Het was al langer duidelijk dat de Buffalo's van plan waren om de middenvelder te houden.

Dat betekent ineens dat Anderlecht verlost is van het jaarloon - een slordige één miljoen euro per jaar - van de voormalige Gouden Schoen. Kums ligt nog tot medio 2022 onder contract in Brussel. Met andere woorden: er is nog een transfersom mee gemoeid.

Win-winsituatie

En dat is héél goed nieuws voor Anderlecht. Op die manier kan paars-wit zelf de markt opgaan om broodnodige versterking te halen. Het is wellicht een win-winsituatie. Wellicht kon Gent profiteren van de penibele situatie van paars-wit.