Transfer in gevaar: Trebel out met knieblessure

Geen Adrien Trebel maandag op training bij Anderlecht. De jongens die niet speelden tegen Club Brugge moesten zich op het veld melden, maar de middenvelder had opnieuw last van de knie.

Volgens de medische staf van Anderlecht is het wel niet zo erg, maar een scan vandaag moet meer uitsluitsel geven, weet HLN. Maar het komt wel bijzonder ongelegen, want Anderlecht wil de Fransman eigenlijk nog verkopen deze winter.

Trebel zat zondag op de bank tegen Club Brugge, maar kwam niet in actie. Maandag meldde hij zich op Neerpede met een fel gezwollen knie. Al-Shabab is nog steeds geïnteresseerd en Anderlecht wil op dit moment de transfer niet in gevaar brengen. Hij vertegenwoordigt marktwaarde en dat geld heeft paars-wit nodig.