Verheyen over perceptie naar Vanaken toe: "Belachelijk, hij kan overal spelen, overal!"

De goal van Hans Vanaken tegen Anderlecht zindert natuurlijk nog na. De wereldgoal ging viraal in alle landen en zijn manager liet al weten dat de buitenlandse clubs hem ook hebben opgemerkt.

Het is één van de grote mysteries van het Belgisch voetbal: waarom er nog geen enkele buitenlandse club zwaar heeft doorgedrukt voor Hans Vanaken. Op zijn 27ste is het misschien wel nu of nooit. "Dat zal vooral van hemzelf afhangen", meende Gert Verheyen in Extra Time.

Maar de perceptie van een deel van de mensen dat hij het in het buitenland niet kan maken, wijst hij hardhandig af. "Dat mensen zeggen dat het daar te rap voor hem zou gaan... Dat is gewoon belachelijk. Hans kan overal gaan shotten, overal!"