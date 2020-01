Degradatie-expert Mickaël Tirpan moet met 3 miraculeuze reddingen op zijn cv Kasimpasa in de Turkse eerste klasse houden

Sporting Lokeren neemt na anderhalf seizoen afscheid van de 26-jarige Mickaël Tirpan. De rechtsachter heeft een nieuwe uitdaging gevonden in Turkije, waar hij samen met Dieumerci Ndongala en Ricardo Quaresma Kasimpasa in eerste klasse moet houden.

Na vier jaar op het hoogste niveau en een half jaar in eerste klasse B zegt Mickaël Tirpan de Belgische competitie vaarwel. De Brusselse rechtsachter gaat een nieuw avontuur aan in Turkije, waar hij met Kasimpasa zal vechten tegen de degradatie.Tirpan wordt er een ploegmaat van Dieumerci Ndongala (ex-Genk) en Ricardo Quaresma.

Kasimpasa staat in Turkije maar net op een veilige vijftiende plaats en heeft met Tirpan een ervaringsdeskundige in huis gehaald als het op degradatievoetbal aankomt. Zo heeft hij spectaculaire reddingen met Moeskroen en Eupen op zijn cv staan.

2015/16

Het was het eerste jaar van Tirpan bij Moeskroen en zijn eerste jaar in eerste klasse. Hij speelde sporadisch, maar hij was wel basisspeler in de 7 op 12 die les Hurlus onder de Boeck pakten. Dat seizoen werden er nog play-downs gespeeld tussen de nummers 15 en 16. Moeskroen had toen net als nummer 15 Westerlo 30 punten, maar wel een beter doelpuntensaldo. Geen play-downs dus en het behoud was een feit.

2016/17

Het jaar erop volgde er weer een miraculeus behoud. De rechtsachter was inmiddels wel titularis en stevende recht op de degradatie af, tot Moeskroen in de laatste twee matchen 6 op 6 pakte tegen Standard en Kortrijk. Het eindigde toen 15e, voor Westerlo dat slechts 1 op 6 pakte en een puntje tekort kwam.

2017/18

Maar de meest spectaculaire redding was ongetwijfeld die van het seizoen waarin KV Mechelen degradeerde en daarna schuldig werd bevonden aan poging tot matchfixing. Eupen, want daar was Tirpan in dat jaar aan de slag, behaalde even veel punten als Malinwa, maar door de zware 4-0 tegen zijn ex-club Moeskroen hadden de Panda's een beter doelpuntensaldo dan KVM.

2018/19

Drie keer liep het goed af voor Tirpan en zijn werkgever, maar niet bij Sporting Lokeren dat hem in de zomer van 2018 wegplukte bij Eupen. Hij degradeerde mee met de Wase club en begon tegen alle verwachtingen in opnieuw aan een jaar degradatievoetbal. Het seizoen zal hij niet bij Lokeren volmaken, maar aan degradatievoetbal ontsnapt hij niet bij Kasimpasa.