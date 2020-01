Club Brugge-coach Clement over nieuwe spits: "Uitkijken of er interessante dingen gebeuren op de transfermarkt"

Club Brugge hoopt zich deze maand nog te versterken met een topspits. Toch zou het ook kunnen dat er niemand meer bijkomt.

De namen van Adolfo Gaich en Christian Benteke doen al langer de ronde in het Jan Breydelstadion. Een akkoord is er nog niet en wordt ook niet meteen verwacht.

“Misschien worden onze spitsen binnen een paar maanden efficiënter”, vertelde Philippe Clement op de persconferentie in aanloop naar de halve finale van de Beker van België.

“Maar dit is het verhaal van de kip en het ei. Het is dankzij hen dat we zoveel kansen krijgen. Ze zijn allemaal jong en hebben de laatste maanden al veel goede dingen laten zien.”

“Intussen is het voor ons tot het einde van de maand uitkijken of er interessante dingen gebeuren op de transfermarkt. Je wilt je natuurlijk altijd versterken. Maar alles kan, niets moet. We zullen wel zien.”